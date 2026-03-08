Piromani incendiano bidoni della carta accanto alle auto | la denuncia

Alcuni individui non ancora identificati hanno appiccato il fuoco a dei bidoni della carta posizionati vicino a un parcheggio sotto un condominio. L’episodio è stato segnalato da un residente, che ha notato le fiamme e ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

Alcuni piromani non identificati hanno dato fuoco ai bidoni della carta posizionati nei pressi di un parcheggio sotto un condominio. Il fatto è successo ieri sera, sabato 7 marzo, a Desio nel quartiere San Giovanni. Quanto successo è poi stato denunciato sui social tramite un video, postato sulla pagina Facebook "Sei di Desio se (qui si può criticare anche l'attuale amministrazione).Le fiamme si sono sviluppatesi rapidamente e hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un'autopompa per domare le fiamme.Secondo quanto riferito da un utente, non si tratterebbe di un episodio isolato. Un fatto analogo sarebbe infatti avvenuto circa due mesi fa in via Goito, dove "ha preso fuoco anche il bidone del vetro e sono scoppiate tutte le bottiglie.