Piove petrolio cosa è successo in Iran dopo l' attacco di Usa e Israele a 5 impianti petroliferi

Nella notte, cinque impianti petroliferi tra Teheran e la provincia di Alborz sono stati colpiti da attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele. Gli attacchi hanno interessato strutture di produzione e stoccaggio di petrolio, causando danni visibili e interruzioni nelle operazioni. L’incidente ha provocato una fuoriuscita di petrolio, con ripercussioni immediate sulle attività industriali della zona.

Attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito nella notte cinque impianti petroliferi tra la capitale iraniana Teheran e la vicina provincia di Alborz. Lo ha riferito alla televisione di Stato l’amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami, precisando che «quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici». Raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi Secondo quanto riferito dal dirigente, i cinque impianti sono stati danneggiati ma gli incendi sviluppatisi dopo le esplosioni sono stati domati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

