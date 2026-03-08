Pignatelli in Jazz 2026 edizione tutta al femminile | quattro domeniche di musica alla Riviera di Chiaia

Torna nel 2026 l’edizione di Pignatelli in Jazz, che quest’anno si svolge interamente al femminile. La rassegna si svolgerà in quattro domeniche alla Riviera di Chiaia e vede protagoniste diverse musiciste. La manifestazione è promossa dalla Fondazione F. e rappresenta uno degli eventi più attesi nel calendario musicale di Napoli. La location scelta è quella tradizionale del lungomare partenopeo.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale partenopeo: Pignatelli in Jazz, rassegna promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano, presieduta da Sergio Sciarelli. La manifestazione, giunta all’ ottava edizione e guidata dalla storica direzione artistica di Emilia Zamuner, trasformerà le domeniche di marzo in un viaggio tra le sonorità del grande jazz. L’edizione 2026 presenta un’impronta precisa: un cartellone interamente al femminile, scelto per celebrare il talento delle donne nel jazz. Il festival prenderà il via domenica 8 marzo, data simbolica, e proseguirà il 15, 22 e 29 marzo, con una programmazione che riunisce alcune delle voci e delle strumentiste più interessanti della scena nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

