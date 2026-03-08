pieve di quarantoli in estate al via i lavori

A Pieve di Quarantoli sono previsti lavori di ricostruzione durante l’estate. È stato definito un piano per il restauro della storica pieve romanica, considerata il principale edificio architettonico-religioso della zona della Bassa Modenese. Le operazioni riguardano il recupero e la valorizzazione di uno dei simboli più significativi del territorio.

Tracciato un orizzonte per la ricostruzione della storica Pieve romanica di Quarantoli, il più importante bene architettonico-religioso della intera Bassa Modenese. E’ il 2029 e a quella data la chiesa intitolata a Santa Maria della Neve riaprirà al culto dei fedeli ed anche ai tanti pellegrini e visitatori che si trovano sui cammini della Via Romea Germanica Imperiale e della Via Matildica del Volto Santo. E’ questa l’assicurazione che ha fornito l’architetta Sandra Losi, che dirige l’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi. "Il progetto di riparazione – ha detto Losi al settimanale della Diocesi "Notizie" - ha in questi giorni ottenuto pareri, autorizzazioni e conferma di assegnazione di fondi regionali e a breve sarà avviata la procedura di gara per selezionare l’impresa affidataria dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

