Piccole molecole di Rna circolanti sono possibili indicatori di invecchiamento
Studi recenti indicano che piccole molecole di RNA circolanti potrebbero rappresentare indicatori di invecchiamento. La ricerca si concentra su come queste molecole possano riflettere i cambiamenti legati all’età nel corpo umano. La questione della longevità si collega anche alla qualità della vita, rendendo questi studi rilevanti nel campo della Medicina dell’invecchiamento.
È quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori della Duke Health, in collaborazione con la University of Minnesota. L’obiettivo è realizzare un esame del sangue capace di stimare la longevità Essere destinato a vivere più a lungo è una delle grandi sfide della Medicina dell’invecchiamento, soprattutto quando il tema della longevità si interseca con la qualità della vita. “La combinazione di pochi piRNA è stata il predittore più forte della sopravvivenza a due anni negli anziani. Più forte dell’età, delle abitudini di vita o di qualsiasi altra misura di salute che abbiamo esaminato” - ha spiegato Virginia Byers Kraus, autrice senior dello studio e professoressa della Duke University School of Medicine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
