Picchetto e presidio al Bellisario Prove tecniche di distensione ll preside | Pronto al confronto

Al liceo Bellisario è stato organizzato un picchetto e un presidio da parte degli studenti. Il preside dell’istituto, Gustavo Matassa, ha espresso disponibilità a proseguire il dialogo, affermando di essere pronto a confrontarsi con gli studenti. Le iniziative sono state messe in atto in un momento di tensione, mentre il dirigente scolastico ha comunicato l’intenzione di continuare il confronto.

Istituto superiore Bellisario, dopo picchetto e presidio prove tecniche di distensione. Il preside Gustavo Matassa agli studenti: "Pronto a proseguire il confronto". Alcuni rappresentanti dei ragazzi: "Presto un elenco di iniziative e istanze alla dirigenza. Nella speranza non vi siano “no” categorici o a priori, ma reale disponibilità all’ascolto e la volontà di trovare soluzioni". Risale all’altra mattina la mobilitazione degli studenti dello storico Istituto d’Istruzione superiore sulla Padana frequentato, fra la sede di Inzago e il distaccamento di Trezzo, da quasi mille giovani, e sede di numerosi indirizzi di studio. Al centro questioni diverse: le limitazioni al libero movimento dei ragazzi nella struttura, l’obbligo dell’intervallo ai piani, misure particolarmente severe per arginare fumo o vandalismi nei bagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

