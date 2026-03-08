Piazza Duomo si accende nella notte

Nella notte, Piazza Duomo si illumina, offrendo uno spettacolo visivo nel cuore di Lecce. Un lettore, Francesco Leone da Guagnano, ha inviato una foto della cattedrale di Santa Maria Assunta, situata nel centro storico della città. Lo scatto cattura l’atmosfera serale, con la facciata della chiesa ben visibile e il contesto urbano che si anima sotto le luci notturne.

LECCE - Il nostro lettore Francesco Leone da Guagnano ci manda questo scatto della cattedrale di Santa Maria Assunta, nel centro storico di Lecce. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all’indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la “Foto del giorno”. Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d’accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

