Piastri choc a Melbourne | incidente prima del via il GP d’Australia finisce prima di iniziare

Oscar Piastri è rimasto coinvolto in un incidente prima dell'inizio del Gran Premio d’Australia 2026. L’incidente si è verificato prima che le auto partissero dalla griglia e ha portato alla cancellazione della gara. La corsa non è mai partita e l’evento si è concluso prima di iniziare. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Piastri choc a Melbourne: incidente prima del via, il GP d’Australia finisce prima di iniziare F1, clamoroso nel giro di ricognizione prima del GP d’Australia: Oscar Piastri va a muro, McLaren distruttaHa del clamoroso quanto accaduto a poco più di 30 minuti dal via del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Leggi anche: F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima fila Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piastri choc. Incredibile a Melbourne: Piastri va a muro nel giro di ricognizione! Il suo GP è già finito – VIDEOErrore madornale di Oscar Piastri nel GP d'Australia: davanti ai suoi tifosi, il pilota della McLaren è andato a muro nel giro di ricognizione ... formulapassion.it Piastri parte forte a Melbourne: day-1 F1, Mercedes in sciaOscar Piastri guida il day-1 a Melbourne: Mercedes in scia, Pirelli studia graining e mescole. Il primo giorno ufficiale della nuova stagione di Formula 1 si apre con un segnale chiarissimo: a Albert ... affaritaliani.it