Piantedosi | Sicurezza minata da sentenze ideologiche

Il ministro dell’Interno ha criticato i giudici di Roma, accusandoli di aver minato la sicurezza con le decisioni di rimandare in Albania stupratori e pedofili stranieri. Piantedosi ha affermato che il lavoro contro gli irregolari viene sovvertito da magistrati coinvolti in appartenenze politiche. Le sue parole si riferiscono alle sentenze che hanno bloccato l’espulsione di alcuni criminali stranieri.

Il ministro Matteo Piantedosi commenta i pronunciamenti dei giudici di Roma che hanno rimandato in Italia stupratori e pedofili stranieri inviati in Albania: «Il lavoro contro gli irregolari sovvertito da magistrati impegnati in appartenenze correntizie». Quattro criminali marocchini torneranno in libertà. Omicidi, violenze sessuali, pedofilia, furti, rapine e tanto altro nei curricula di queste risorse che la Corte d'appello di Roma ha deciso di far rilasciare dopo che erano stati trasferiti nei centri di accoglienza in Albania in attesa del rimpatrio. Nonostante fossero stati giudicati colpevoli di tutti questi reati, reiterando i crimini nel tempo, alcuni giudici hanno stabilito che non fosse opportuno che rimanessero nel Cpr di Gjader.