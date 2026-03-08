Piano rialzato | che cos’è a cosa serve come realizzarlo

Il piano rialzato è un livello abitativo costruito a circa un metro o un metro e mezzo sopra il livello della strada. Si tratta di una soluzione architettonica che permette di elevare gli ambienti rispetto alla strada sottostante. Questa tipologia di piano viene spesso utilizzata negli edifici per migliorare la privacy e l’illuminazione naturale degli spazi interni. La realizzazione prevede modifiche strutturali specifiche per garantire stabilità e funzionalità.

In architettura, un piano rialzato è un livello abitativo situato a un’altezza tipica di 1 metro o 1,5 metri dal piano stradale. Non è quindi un pianoterra classico, ma non è un primo piano, che invece ha una distanza maggiore rispetto alla strada. Ma quindi a che serve? Il piano rialzato vanta i benefici del pianterreno, con la medesima facilità di accesso, ma garantisce una maggiore privacy e sicurezza, visto che le finestre sono a un livello più alto rispetto allo sguardo dei passanti e dei malintenzionati. Non solo, chi ha una casa o una villetta a piano terra, sa che il nemico principale è l’umidità di risalita. Con la soprelevazione si garantisce più aerazione e isolamento, rendendo gli ambienti più salubri, meno soggetti ai tipici ristagni umidi delle mura a contatto col terreno. 🔗 Leggi su Dilei.it

