Petrolio finisce nelle fogne strade di Teheran in fiamme dopo i raid

Dopo i raid di Usa e Israele contro cinque raffinerie di petrolio a Teheran, le fiamme si sono estese anche alle strade della capitale iraniana. Il petrolio fuoriuscito ha finito nelle fogne, provocando incendi che hanno coinvolto diverse zone della città. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni specifici è stato ancora comunicato. La situazione rimane sotto osservazione.

Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture militari di TeheranIl conflitto in Medio Oriente continua ad allargarsi e nelle ultime ore il Golfo Persico è diventato uno dei principali teatri di tensione.

Terrore e silenzio nelle strade di Caracas dopo il raid americano: "Non cambia niente, paura anche di usare il cellulare""Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di...

