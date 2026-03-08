Pescara-Bari domenica 08 marzo 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno dieci calci d’angolo?

Domenica 8 marzo 2026 alle 19:30 si affrontano Pescara e Bari in una partita valida per il campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei pronostici. Si prevede una partita con almeno dieci calci d’angolo. Il Bari, dopo due vittorie consecutive, cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre il Pescara punta a ottenere punti importanti in casa.

Quando le cose sembravano mettersi davvero male il Bari ha trovato due vittorie importantissime che lo hanno rilanciato in classifica. Prima i pugliesi sono andati a vincere a Marassi contro un Sampdoria in ripresa e poi hanno ritrovato la vittoria al “San Nicola” per la prima volta dopo quattro mesi battendo 2-1 un Empoli ridotto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

LIVE - Pescara-Bari, le ufficiali: Pucino a tutta fascia, dal 1' anche Nikolaou e De PieriBuonasera dalla redazione di TuttoBari.com e benvenuti alla diretta testuale dell'importante sfida salvezza tra Pescara e Bari. Questi gli schieramenti ufficiali delle ... tuttobari.com

Diretta Pescara-Bari: dove vedere la partitaomenica 8 marzo si gioca Pescara-Bari, gara valida per la 29a giornata di Serie B 2025-2026. Dove poter vedere la partita ... abruzzonews.eu

DICKMANN RECUPERATO, I CONVOCATI DI PESCARA-BARI Non faranno parte della trasferta in Abruzzo Darboe, Piscopo e Verreth. Sono 26 i biancorossi a disposizione di mister Longo per la sfida ai biancazzurri: PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFE - facebook.com facebook