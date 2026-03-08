Pescara-Bari 4-0 le pagelle | serata nera per i biancorossi

Il Pescara ha battuto il Bari con il punteggio di 4-0 in una partita giocata in trasferta. La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto significativa per i biancorossi, che hanno mostrato grosse difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. La gara si è svolta davanti a un pubblico numeroso e si è conclusa con il risultato sopra menzionato.

Maggiore provoca il rigore del raddoppio, Cerofolini sbaglia sul tris: serata da dimenticare per i galletti nello scontro salvezza dell'Adriatico Pesante sconfitta per il Bari, annichilito col punteggio di 4-0 sul campo del Pescara. Prestazione difficile da spiegare per i biancorossi, mancati totalmente sotto l'aspetto del carattere in una delle gare più importanti della stagione nell'ottica della lotta per non retrocedere. Cerofolini 4,5: Tiene a galla i suoi con un paio di interventi su Acampora e Insigne, ma pesa l'errore sul 3-0 quando sbaglia completamente uscita spalancando la porta a Di Nardo. Anche sul quarto gol la respinta è corta. 🔗 Leggi su Baritoday.it Bari-Catanzaro 1-2: le pagelle dei biancorossiIl Bari colleziona un'altra magra figura in stagione cedendo 1-2 in casa al Catanzaro. Carrarese-Bari 1-0: le pagelle dei biancorossiUn Bari impaurito, appesantito e senza idee è stato superato di misura sul campo della Carrarese. Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoliRisultato finale: Pescara-Bari 4-0 PESCARA Saio 6 - Serata molto tranquilla per il portiere biancoazzurro, chiamato solo a svolgere l'ordinaria. Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di NardoIl Pescara domina il Bari e si prende una vittoria netta, firmata 4-0 all'Adriatico, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Una prestazione.