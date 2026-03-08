Pescara 4-0 Bari | disfatta storica e doppietta di Di Nardo

Nella partita dello stadio Adriatico, il Pescara ha battuto il Bari con un punteggio di 4-0. Durante l’incontro, un giocatore ha segnato una doppietta, contribuendo al risultato netto. La squadra ospite ha subito una sconfitta che passerà alla storia come una delle più pesanti. La partita si è conclusa con un risultato senza appello per il Bari.

Lo stadio Adriatico di Pescara è diventato il luogo dove i sogni biancorossi si sono frantumati in modo definitivo. In questa domenica 8 marzo 2026, la squadra barese ha subito una disfatta storica contro i padroni di casa, subendo un risultato finale di quattro reti a zero che ha segnato una battuta pesante per gli uomini di Moreno Longo. L'atmosfera nel campo era tesa fin dai primi minuti, con una gara iniziata con circa quindici minuti di ritardo a causa di un problema tecnico legato al sistema VAR. Mentre le nubi basse coprivano il cielo abruzzese con una temperatura di tredici gradi e venti deboli da nord-est, l'attacco dei biancorossi tentava di trovare spazi, ma la risposta del Pescara è stata immediata e brutale.