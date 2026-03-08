Perugia celebra il compleanno di Rossella Peruzzi punto di riferimento della danza e della formazione artistica

Perugia ha festeggiato il compleanno di Rossella Peruzzi, figura centrale nel campo della danza e della formazione artistica locale. L’evento ha coinvolto il mondo della danza perugina e le persone che negli anni hanno collaborato o seguito il suo percorso professionale. La giornata ha rappresentato un momento di riconoscimento per il contributo di Peruzzi alla scena artistica della città.

Un giorno speciale per il mondo della danza perugina e per tutti coloro che, negli anni, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il lavoro di Rossella Peruzzi. In occasione del suo compleanno, arrivano numerosi messaggi di auguri e di stima da parte di allievi, colleghi, amici e rappresentanti del mondo culturale del territorio. Figura apprezzata nel panorama artistico umbro, Rossella Peruzzi ha costruito nel tempo un percorso professionale caratterizzato da passione, disciplina e dedizione alla formazione delle nuove generazioni. Il suo impegno nel campo della danza non si è limitato alla dimensione artistica, ma ha assunto anche un importante valore educativo, contribuendo alla crescita culturale e personale di molti giovani.