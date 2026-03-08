Perù è esplosa una bomba in una discoteca | 40 feriti 5 persone in gravi condizioni

Nella città di Trujillo, in Perù, una bomba è esplosa all’interno della discoteca Dalí durante un concerto degli Amor Rebelde, causando il ferimento di 40 persone. Cinque di queste sono in condizioni gravi. L’incidente si è verificato mentre si svolgeva l’evento musicale, e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle responsabilità.

Si è verificato un attacco esplosivo nella discoteca Dalí di Trujillo, in Perù, durante il concerto degli Amor Rebelde. Secondo quanto riportato dall'Ufficio Regionale della Sanità di La Libertad, 5 persone versano attualmente in gravi condizioni a seguito della detonazione della bomba. La bomba esplosa a Trujillo, in Perù, lascia 4 persone ancora in gravi condizioni. Il quotidiano peruviano La República ha dichiarato che si è scatenato il panico tra i presenti nelle prime ore di sabato 7 marzo, dopo l'esplosione di un ordigno che ha causato il ferimento di 40 persone presenti sul posto. Tra queste figurano anche tre minori, uno di 16 anni e gli altri due di 17 anni.