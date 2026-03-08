Oggi pomeriggio, in una stazione, alcuni ragazzi hanno tentato di attraversare i binari mentre un treno era in arrivo, rischiando un incidente ferroviario. La scena ha attirato l’attenzione di altri presenti, mentre sullo sfondo si nota il degrado dell’area, con persone sui binari e condizioni di abbandono. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha evidenziato i pericoli legati alla situazione.

"Oggi pomeriggio per l’ennesima volta si è rischiato un incidente ferroviario: dei ragazzi hanno tentato di attraversare i binari proprio mentre stava arrivando un treno". Un acceso scambio di commenti è nato sul gruppo Facebook della comunità di Sant’Ilario, dopo la segnalazione di un episodio avvenuto alla stazione ferroviaria del paese. A raccontarlo è stata Laura Di Bernardo, che per lavoro si reca in treno più volte alla settimana a Parma e che ha riferito di aver segnalato l’accaduto direttamente alla Polfer del capoluogo d’Oltre Enza. Di Bernardo descrive una situazione che, a suo dire, si ripeterebbe con una certa frequenza: "I ragazzi hanno attraversato i binari proprio mentre stava sopraggiungendo un treno veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Persone sui binari e degrado: paura in stazione

Leggi anche: Paura a Milano, una manovra sbagliata e l'auto finisce sui binari della stazione

Assurdo in stazione: un uomo mascherato sdraiato sui binariForse qualche festeggiamento di troppo per il carnevale o forse una situazione di evidente disagio, palesato davanti a chi ha ripreso la scena –...

Una raccolta di contenuti su Persone sui binari e degrado paura in....

Temi più discussi: Persone sui binari e degrado: paura in stazione; Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binari; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'; Investimento mortale sui binari: treni con ritardi e cancellazioni.

Ritardi dei treni fino a 40 minuti sulla linea AV Milano-Bologna: persone non autorizzate sui binariRitardi fino a 40 minuti per i treni Alta Velocità sulla linea Milano-Bologna a causa di persone non autorizzate sui binari tra Piacenza e Fidenza ... fanpage.it

Tragedia sui binari a Milano: l'ipotesi del malore e le autopsie sulle vittime del tramLa città di Milano è ancora profondamente scossa dal disastroso deragliamento che ha trasformato una normale corsa del trasporto pubblico in ... dailyexpress.it

Risotto asparagi e pancetta Ingredienti per 4 persone 360 g riso carnaroli 600 g di asparagi 200 g di pancetta tesa ½ cipolla 2-3 cucchiai di olio evo 1 bicchiere di vino bianco secco 50 g di burro 50 g di parmigiano o grana Sale q.b. Pepe q.b. Per il brodo 2 lt d - facebook.com facebook

Straordinaria Firenze! Oltre 250 persone stasera per una nuova tappa de L’ARCA DELLE IDEE - Manifesto dei Tempi Nuovi! Vi ringrazio di cuore per la partecipazione, l’affetto e l’entusiasmo con cui mi avete accolto, e un ringraziamento particolare a tutti co x.com