Perquisizione per pedopornografia porta alla droga a Canicattì | sequestri in due b&b tre indagati

La polizia ha eseguito una perquisizione in due bed and breakfast a Canicattì, nell’ambito di un’indagine sulla presenza di materiale pedopornografico. Durante le operazioni sono stati sequestrati stupefacenti e tre persone sono state denunciate. L’intervento è stato disposto dalla Direzione distrettuale antimafia e ha coinvolto le forze dell’ordine in un’attività di contrasto alla criminalità.

Un decreto di perquisizione della Direzione distrettuale antimafia, emesso nell'ambito di un'inchiesta per possesso di materiale pedopornografico, ha portato a un'operazione antidroga della polizia a Canicattì. Gli agenti del commissariato e della squadra mobile hanno eseguito controlli in due bed and breakfast del centro cittadino, dove sono stati trovati oltre 700 grammi di cocaina, oltre a marijuana e hashish. Durante le perquisizioni è stata sequestrata anche una pistola calibro 6,35 con 27 cartucce, risultata rubata a Torino nel 1977. Il tentativo di disfarsi della droga Secondo quanto emerso, un 21enne avrebbe tentato di liberarsi di tre sacchetti contenenti stupefacente lanciandoli dal balcone prima dell'arrivo degli agenti.