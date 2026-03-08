Dopo i recenti attacchi agli impianti petroliferi, le autorità di Teheran hanno diffuso un avviso di pericolo per le piogge acide. L'allerta è stata emessa per informare la popolazione sui rischi legati a eventuali precipitazioni contaminanti provenienti dalle aree colpite. La protezione civile invita i cittadini a prendere precauzioni e a limitare l'esposizione alle condizioni atmosferiche compromesse.

Dopo i raid sugli impianti petroliferi, Teheran si è svegliata sotto una nube di fumo e immersa in una pioggia scura. La Protezione civile ha invitato i residenti a restare in casa, mentre la Mezzaluna Rossa ha avvertito del rischio di piogge acide legate al rilascio di composti tossici dopo esplosioni e incendi nei depositi di petrolio. Teheran dopo i raid Dopo i raid condotti nella notte su depositi e impianti legati al petrolio nell’area di Teheran, sulla capitale dell’Iran si è diffusa una nube di fumo che ha oscurato il cielo, seguita da una pioggia “di colore scuro”, con diverse segnalazioni sui social di acqua nera e oleosa visibile su strade e superfici. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pericolo piogge acide, l'avviso della protezione di Teheran dopo i raid sugli impianti petroliferi

Leggi anche: Guerra in Iran, a Teheran cade pioggia nera dopo i raid sugli impianti petroliferi: “Restate a casa”

Iran, raid su cinque impianti petroliferi: maxi incendio a TeheranStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante gli attacchi notturni nella capitale iraniana e nei dintorni, ha riferito un...

Tutti gli aggiornamenti su Pericolo piogge.

Argomenti discussi: Raid su impianti petroliferi vicino a Teheran, pericolose piogge acide.

Raid su depositi petroliferi a Teheran: rischio piogge acideL'esercito israeliano ha colpito il deposito petrolifero di Shahran a Teheran e altre strutture di stoccaggio nei pressi della capitale iraniana. Secondo fonti israeliane, i siti erano usati per produ ... tg24.sky.it

Allarme in Iran: Rischio piogge acide dopo raid su raffinerie, restate a casa(Adnkronos) - Nubi nere e polvere su Teheran. E'allarme in Iran dopo gli attacchi di Usa e Israele alle raffinerie di petrolio, con i livelli di inquinamento dell’aria nella capitale sono diventati pe ... msn.com