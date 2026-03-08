Perde il controllo dell' auto e si ribalta 60enne soccorso

Una donna di 60 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata in via Gobetti, in direzione centro. L'incidente è avvenuto in serata e l'auto si è fermata sulla fiancata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla conducente. Nessuna altra vettura è coinvolta e le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.

Incidente stradale in serata in via Gobetti, in direzione centro, con automobile finita sulla fiancata. Intorno alle ore 19:30 di domenica 8 marzo 2026 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo di fronte al comando dei carabinieri, nel quartiere di Albaro. Un uomo di 60 anni avrebbe spiegato di aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno, sbandando, finendo contro un altro veicolo posteggiato e poi finendo la corsa sulla fiancata lato conducente. Uscito autonomamente dal mezzo, l'uomo ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte e qualche escoriazione alle mani. Ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Perde il controllo dell'auto e si ribaltaUna 29enne ha perso il controllo della sua auto e, impattando contro il guardrail, il mezzo si è ribaltato.

Podenzano, perde il controllo dell’auto e si ribaltaL’incidente senza particolari conseguenze per l'automobilista nella serata del 18 febbraio lungo la strada per Ponte Vangaro Non sono fortunatamente...

Aggiornamenti e notizie su Perde il controllo dell'auto e si....

Temi più discussi: Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsa; Perde il controllo dell'auto e finisce contro un hotel a Principe; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail (FOTO). Intervento dei soccorsi. Disagi alla viabilità; Perde il controllo dell’auto, abbatte il guard rail e finisce in un fossato: paura a Marudo per una 33enne.

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 19enne animatore dell’oratorioUn ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra il 7 e l'8 marzo a causa di un incidente avvenuto in viale Giardini d'Ottavia ... fanpage.it

Muore giovane: incidente, perde il controllo della moto. Tragedia della strada a PisaAccade sul viale delle Cascine a Barbaricina. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Accade nella serata di domenica 8 marzo. Traffico bloccato nella zona ... msn.com

’Angri Pallacanestro perde in casa della capolista Carver Roma Nulla da fare per l’Angri Pallacanestro, che perde 80-65 in casa della capolista Carver Roma. Non basta un buon primo periodo ai Condor, per riuscire nell’impresa. I capitolini escono fuori alla d - facebook.com facebook

l'anticiclone perde colpi #meteo x.com