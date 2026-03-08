Un video virale mostra una persona con lo sguardo perso e un’espressione di imbarazzo, mentre si trova davanti a una telecamera. La scena, che sta circolando sui social, ha attirato l’attenzione di molti e sta alimentando il dibattito pubblico. La figura appare visibilmente in difficoltà mentre si esprime, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Un video virale, come sottolinea ilSecolo d'Italia, sta alimentando il dibattito in questi giorni di campagna referendaria: un inviato della pagina Welcome to Favelas ha fermato per strada alcuni giovani che si esponevano apertamente a favore del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il quesito referendario chiede di confermare o respingere la legge costituzionale – nota come riforma Nordio – che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, due distinti Consigli Superiori della Magistratura sorteggiati e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare.L’inviato ha posto una domanda chiara e diretta: "Perché votate NO? Spiegate in cosa consiste il vostro rifiuto della riforma della Giustizia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Liberoquotidiano.it - "Perché voto No?": sguardo perso e imbarazzo, la figuraccia rossa in un video

