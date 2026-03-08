Perchè si regalano le mimose l' 8 marzo? lo dobbiamo alle donne della Costituente

L’8 marzo, la mimosa è il fiore tradizionalmente regalato per celebrare la festa della donna. Questa usanza nasce da una decisione delle ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce, che hanno scelto proprio questo fiore giallo come simbolo della giornata. La tradizione si è poi diffusa nel tempo, mantenendo viva questa consuetudine.

AGI - La mimosa è il simbolo della festa della donna. Ma da cosa nasce questa usanza? chi ha scelto che fosse proprio questo fiore giallo a omaggiare le donne nel giorno della loro festa? A sceglierlo sono state le ex partigiane Rita Montagnana, Teresa Mattei e Teresa Noce. Donne che il 2 giugno del 1946 furono elette all'assemblea costituente per scrivere insieme la Carta Costituzionale portando per la prima volta dentro il parlamento la voce e le istanze delle donne in un mondo ancora fortemente maschilista e patriarcale. A Teresa "Chicchi" Mattei si deve la scelta del fiore giallo che cresceva spontaneamente sulle piante agli inizi... 🔗 Leggi su Agi.it

