Perché l’abbattimento della nave iraniana degli Usa è un bel problema per l’India

L’Iris Dena, nave iraniana, si trovava in acque indiane quando è stata abbattuta. La nave era stata invitata in India insieme ad altre 41 imbarcazioni. L’abbattimento ha sollevato questioni tra le autorità indiane e iraniane, mentre le forze armate statunitensi hanno confermato di aver effettuato l’azione. Nessun dettaglio sui motivi o sulle conseguenze immediate della decisione.

L' Iris Dena era ospite dell' India. Era stata invitata, insieme ad altre 41 imbarcazioni provenienti da oltre 70 Paesi, a prender parte a un doppio, importante, appuntamento multilaterale andato in scena nel porto di Visakhapatnam dal 15 al 25 febbraio: l' International Fleet Review 2026 e, soprattutto, le esercitazioni Milan 2026. L'obiettivo delle manovre? Riaffermare l'impegno a favore della libertà di navigazione e del diritto marittimo. Il 17 febbraio, l' Eastern Naval Command di Nuova Delhi aveva addirittura pubblicato un post su X per augurare il benvenuto alla nave iraniana: "La Marina indiana accoglie Iris Dena, della Marina iraniana, al suo arrivo a Visakhapatnam per partecipare a Ifr2026 India e Milan 2026, a testimonianza dei legami culturali di lunga data tra le due nazioni".