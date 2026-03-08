Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto scusa in un momento di tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele. La sua dichiarazione rappresenta un gesto insolito per la diplomazia della Repubblica islamica. La mossa è stata annunciata nel contesto di un conflitto che coinvolge più nazioni e ha suscitato attenzione internazionale.

Nel pieno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha pronunciato un gesto raro nella diplomazia della Repubblica islamica: si è scusato pubblicamente con i Paesi vicini del Golfo per gli attacchi missilistici e con droni lanciati dall’Iran nei giorni precedenti. Le scuse non rappresentano una resa politica o militare, ma sono un segnale importante della delicata situazione strategica e interna in cui si trova Teheran. Un gesto raro nella politica iraniana Durante un discorso televisivo, Pezeshkian ha dichiarato di voler scusarsi con i Paesi vicini colpiti dagli attacchi iraniani e ha annunciato che l’Iran intende sospendere le operazioni militari contro gli Stati della regione, a meno che questi non partecipino direttamente a operazioni contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Perché il presidente iraniano ha chiesto scusa? I tre obiettivi della mossa di Pezeshkian

Il presidente iraniano Pezeshkian contro Usa e Israele: “Cercano di intensificare le tensioni, non lasciatevi ingannare”In un’intervista alla Tv di Stato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato gli Stati Uniti e Israele, “gli stessi che hanno colpito...

Iran, presidente Pezeshkian: “Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa”(Adnkronos) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, di avviare...

Contenuti e approfondimenti su Perché il presidente iraniano ha....

Temi più discussi: Quanto potere (non) ha il presidente iraniano; Iran, Pezeshkian: Mi scuso coi Paesi vicini per raid. Ma gli attacchi continuano; Perché Trump ha parlato di resa incondizionata per l'Iran (e cosa lo preoccupa veramente); La guerra: il giallo delle scuse del presidente dell’Iran, i destinatari non sono i Paesi del Golfo.

Perché il presidente iraniano ha chiesto scusa? I tre obiettivi della mossa di PezeshkianNel pieno della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha pronunciato un gesto raro nella diplomazia ... msn.com

Iran, Pezeshkian: Mi scuso coi Paesi vicini per raid. Ma gli attacchi continuanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Pezeshkian: 'Non ci arrenderemo a Usa e Israele. Mi scuso coi Paesi vicini per raid' ... tg24.sky.it

Pezeshkian manda messaggi concilianti ai Paesi vicini dopo gli attacchi, ma il capo della magistratura accusa: «Alcuni di loro collaborano con i nemici». Divisioni sulla nomina della nuova Guida suprema. - facebook.com facebook

Fonti Usa al Nytimes: Iran ha ancora il 50% dell'arsenale missilistico. I pasdaran: siamo in grado di andare avanti per sei mesi nel conflitto. Le promesse di Pezeshkian restano vuote, altri raid sui paesi vicini e il presidente è criticato dall'ala "radicale" x.com