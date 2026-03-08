Perché è finita così Sorpresa a Mediaset la decisione ufficiale coinvolge Maria De Filippi

La stagione televisiva di C’è posta per te si è chiusa con qualche sorpresa. Il people show condotto da Maria De Filippi, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana, ha infatti concluso la sua edizione con anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente nel palinsesto. Una decisione che ha colto di sorpresa molti spettatori e che arriva al termine di settimane segnate da un progressivo calo degli ascolti. La puntata andata in onda sabato 7 marzo 2026 è stata infatti l’ultima della stagione. A confermarlo sono stati i titoli di coda trasmessi al termine della serata, che hanno di fatto ufficializzato l’anticipazione pubblicata da Massimo Falcioni su Fanpage. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “C’è la comunicazione ufficiale”. Maria De Filippi, la decisione di Mediaset su C’è posta per te

“Perché tra noi è finita così”. Il vip della tv vuota il sacco su Maria De FilippiIl mondo dello spettacolo italiano torna a interrogarsi su amicizie finite e retroscena mai del tutto chiariti dopo l’uscita di L’Uragano, il libro...

Tutti gli aggiornamenti su Perché è finita così Sorpresa a....

Discussioni sull' argomento Maria De Filippi, l’auto è un gigante: si nota subito; Ad Amici 25 vanno (quasi) tutti Serale, cambio regolamento e pubblico furioso: Sembra il Grande Fratello; Amici, Amadeus nuovo giudice? Maria De Filippi lo ha contattato. E si parla anche di Ilary Blasi; Angelina Mango in concerto a Roma: Maria De Filippi le fa una sorpresa. Il video.

A sorpresa ieri, sabato 7 marzo, è andata in onda l'ultima puntata di #CèPostaperTe Nessuno lo immaginava e invece ieri sera a fine puntata sono comparsi sullo schermo i consueti ringraziamenti di Maria De Filippi di fine programma. La De Filippi chiude du - facebook.com facebook