Perché ci addormentiamo dopo cena ma poi soffriamo d’insonnia di notte?

Dopo aver mangiato, molte persone si addormentano facilmente, sperimentando un sonno profondo che dura pochi minuti. Tuttavia, questa sensazione di sonnolenza si interrompe rapidamente e può essere seguita da difficoltà a dormire durante la notte. Questa sequenza si verifica spesso in chi consuma pasti abbondanti o ricchi di carboidrati, creando un ciclo di sonno e veglia alterato.

Succede che subito dopo aver mangiato si può cadere in un sonno profondo. Dura poco, ma e’ irresistibile. Sonno subito dopo aver mangiato ma poi nella nottata si può avere difficoltà a dormire. Il motivo sta in un ormone, si chiama colecistochinina Viene prodotto dal duodeno, porzione dell’intestino posto subito dopo lo stomaco. Sono i grassi a stimolare la comparsa di questo ormone. Più acidi grassi alimentari si mangiano e più ormone viene prodotto. La colecistochinina ha diverse azioni: 1- blocca il cibo dentro lo stomaco che genera pienezza e gonfiore dopo il pasto, stimolando il reflusso gastro-esofageo nella nottata (sensazione di acidità in bocca, tosse notturna, russare. 🔗 Leggi su Lortica.it

