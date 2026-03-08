Percepirsi femmina

Oggi si celebra un giorno dedicato alle donne, anche se non è chiaro se si tratta della festa ufficiale o di chi si identifica come donna. La giornata viene condivisa con messaggi e auguri rivolti a tutte coloro che si percepiscono femmine, indipendentemente dal loro ruolo o età. È una ricorrenza che coinvolge molte persone, senza distinzione di provenienza o condizione.

Oggi vogliamo fare gli auguri a tutte le donne! Anche se in realtà non abbiamo capito se è la festa della donna o di chi si sente donna. Da quando la sinistra è meno concentrata sui diritti delle donne di quanto lo sia nel definire cos’è una donna, percepiamo una certa confusione. Noi di destra - basici, patriarcali e maschilisti - ci ostiniamo a credere che la donna sia un «individuo adulto di sesso femminile». Ma quelli di sinistra - più complessi, intellettuali e fluidi - ci insegnano che il sesso biologico non c’entra nulla: conta semmai l’identità di genere, cioè ruoli e appartenenze costruiti culturalmente. Per cui è tutto un proliferare di gender, trangender, bigender, pangender, agender, gender -fluid, gender queer e gendarmi del pensiero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

