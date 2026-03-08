Il Vescovo sta portando avanti un pellegrinaggio pastorale che si concluderà nel capoluogo, toccando 31 parrocchie della diocesi. Questo percorso mira a rafforzare i legami tra le comunità locali, cercando di contrastare la frammentazione e favorire la vicinanza tra le persone. Il viaggio si inserisce in un momento di confronto diretto tra le parrocchie e le istituzioni ecclesiastiche.

L’ULTIMA TAPPA. Il cammino del Vescovo tra le comunità della Diocesi culmina nel capoluogo. Toccherà 31 parrocchie, per generare relazioni di prossimità contro la frammentazione. C’è un’immagine che ha accompagnato in questi anni il cammino del Vescovo Francesco tra le valli e le pianure della terra orobica: quella del pellegrino, del pastore che si mette in cammino e incontra le comunità «là dove la vita accade» tra fatiche e speranze. Ora, quel lungo viaggio iniziato nel 2021, che ha raggiunto tutti gli angoli della Diocesi, arriva alla sua ultima tappa, forse la più densa di significato: la Comunità Ecclesiale Territoriale 1 della città di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pellegrinaggio pastorale: «Un tempo fecondo per la città»

Grosseto: pellegrinaggio cancellato, 40 fedeli pregano per la paceLa Diocesi di Grosseto ha preso la decisione drastica di annullare il pellegrinaggio in Terra Santa che avrebbe dovuto partire martedì 3 marzo con un...

