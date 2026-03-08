Pedoni e bici sulla Serenissima la sindaca di Chieve | Serve un attraversamento sicuro

Durante un incontro a Palazzo Robati di Capergnanica, la sindaca di Chieve ha sottolineato la necessità di garantire un attraversamento sicuro per pedoni e biciclette sulla strada Serenissima. La richiesta arriva in risposta alle problematiche riscontrate dai residenti e ai disagi legati alla mancanza di un punto di passaggio protetto. La discussione si è focalizzata sulle possibili soluzioni pratiche per migliorare la sicurezza degli utenti deboli.

Bagnolo Cremasco (Cremona) – Durante l’incontro di giovedì, a Palazzo Robati di Capergnanica, tra otto sindaci e consiglieri del Cremasco e Roberto Mariani, presidente della Provincia, la sindaca di Chieve, Orietta Berti, ha sottolineato il problema della mancanza di un attraversamento pedonale e ciclabile della Serenissima, strada molto battuta che da Crema va Lodi: «Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato la sindaca – per l’avvenuta messa in sicurezza dell’incrocio sulla provinciale per Montodine, con una rotatoria. Ora però c’è il problema dell’attraversamento pedonale e ciclabile della Serenissima. Sentiamo sempre di più la mancanza di un collegamento con il vicino territorio di Bagnolo Cremasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

