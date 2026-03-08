pd contro salvini per il pedaggio imposto da delrio

Nel 2017, i ministri del Partito Democratico approvano la concessione che introduce le tariffe sulla strada chiamata «Corda Molle». La Lega interviene per limitare queste tariffe, scatenando critiche da parte dei democratici. La disputa si innesca nel contesto del pedaggio imposto da Delrio, con il partito di maggioranza che si oppone alle modifiche della Lega.

Nel 2017 i ministri dem firmano la concessione che introduce le tariffe sulla «Corda Molle». La Lega le limita e viene attaccata. Prima si firma una convenzione dove si stabilisce che gli automobilisti dovranno pagare per percorrere un tratto di strada che prima era gratuito. Poi quando le tariffe diventano effettive si getta la croce su chi non aveva nulla a che fare con l’accordo precedente e anzi si è adoperato per limitare l’aggravio a carico della collettività. Mancano nomi e fatti specifici, ma è questa la rappresentazione più corretta del caos che si sta creando intorno alla bretella (raccordo autostradale) della Corda Molle, la Ospitaletto-Montichiari. 🔗 Leggi su Laverita.info

