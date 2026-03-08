Paura per Giuliano de I Desideri | ricoverato per miocardite

Giuliano Desideri, membro del duo musicale I Desideri, è stato ricoverato all'ospedale di Marcianise dopo aver contratto una miocardite nei giorni scorsi. I medici lo tengono sotto stretta osservazione e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan e coloro che seguono il duo musicale.

Il cantante ha rassicurato i fan sui social: "Sto bene, la situazione è sotto controllo". Momenti di apprensione per Giuliano Desideri, noto componente del duo musicale I Desideri. Il giovane artista, nei giorni scorsi, è stato colpito da una miocardite ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale di Marcianise, dove i medici lo tengono sotto osservazione. La notizia è stata diffusa dallo stesso cantante attraverso i suoi canali social, dove ha voluto aggiornare e rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. "Ciao a tutti ragazzi. Sto ricevendo tantissimi messaggi e volevo ringraziarvi davvero di cuore per la vostra preoccupazione e l'affetto che mi state dimostrando.

