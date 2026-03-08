Paura nella notte a Capo Milazzo Ford travolge auto parcheggiata | tre feriti

Nella notte a Capo Milazzo, una Ford ha perso il controllo in discesa verso Milazzo e ha investito un’auto parcheggiata, una Opel rossa, poco prima del ristorante La Baia. La vettura si è ribaltata su un lato e tre persone sono rimaste ferite, anche se nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

E' accaduto poco prima del ristorante La Baia. Auto ribaltata e pezzi sparsi sul marciapiede. Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sul posto Lo schianto ha richiamato curiosi e residenti. Pezzi delle due vetture, andati in frantumi, erano sparsi sul marciapiede e nelle aiuole circostanti. Su entrambe le auto viaggiavano due persone ciascuna. La Ford è stata quasi completamente distrutta, così come l'Opel, rimasta parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Milazzo, i vigili del fuoco del distaccamento locale e due ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti e messo in sicurezza l'area.