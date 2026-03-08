Pattinaggio di figura | Soldati-Tagliabue sesti ai Mondiali Junior Shimada chiude il quadriennio imbattuta

I Campionati Mondiali Junior di pattinaggio di figura si sono conclusi questa settimana alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, in Estonia. Le coppie di danza italiane hanno mostrato una buona prestazione, con Soldati-Tagliabue che si sono piazzati al sesto posto e Shimada che ha chiuso il quadriennio senza sconfitte. La manifestazione ha visto in gara i migliori giovani talenti del settore.

Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, quinti dopo il corto, hanno ottenuto la sesta piazza definitiva chiudendo i conti con il competitivo punteggio di 148.81, piazzandosi davanti a Zoe Bianchi-Daniel Basile, settimi con 147.51. Invariata la classifica rispetto al la rhythm dance, con l'oro andato agli statunitensi Hana Maria Aboian-Daniiò Veselukhin, i quali hanno stampato 166.71 precedendo i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman (164.88) e gli ucraini Iryna Pidgaina-Artem Koval, terzi con 164.32. Nella gara femminile Mao Shimada ha terminato l'intero quadriennio non perdendo neanche una gara, incasellando i quarto metallo iridato di fila vincendo una gara grazie al vantaggio nello short.