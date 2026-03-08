Paralimpiadi Milano Cortina oggi seconda giornata | gli italiani in gara e dove vederli

Oggi si svolge la seconda giornata delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, con atleti italiani in gara in diverse discipline. Le competizioni si svolgono in vari impianti della zona e sono trasmesse su diversi canali televisivi e piattaforme online. Gli atleti italiani affrontano le sfide del giorno, mentre il pubblico può seguirli sia dal vivo che in diretta streaming.

(Adnkronos) – Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo le emozioni del giorno uno di gare, con le prime medaglie di Chiara Mazzel (argento nella discesa libera impaired) e Giacomo Bertagnolli (bronzo nella discesa libera impaired), gli azzurri vanno a caccia di nuovi successi. Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 2I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l'obiettivo di superare nel ... Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: ancora una medaglia per le Fiamme Gialle a Cortina d'Ampezzo! Dopo l'argento di Chiara Mazzel, arriva anche il bronzo di Giacomo Bertagnolli (guidato magistralmente dall'appuntato Andrea Ravelli) nella disces