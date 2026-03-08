Paralimpiadi Milano Cortina 2026 tutte le gare e gli appuntamenti di oggi

Oggi alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 sono in programma numerose gare che coinvolgono atleti di diverse discipline. La giornata prevede competizioni in varie discipline sportive, offrendo agli spettatori molteplici occasioni di seguire le performance degli atleti italiani e internazionali. Le gare si svolgono in diverse località, con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolge diverse discipline sportive.

Sci alpino, biathlon, snowboard e para ice hockey inaugurano il programma agonistico: gli Azzurri cercano subito il podio Le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con una domenica ricca di appuntamenti e di possibili soddisfazioni per la squadra italiana. Il debutto dei Giochi ha già regalato un momento storico con l’argento nello sci alpino conquistato dalla trentina Chiara Mazzel, originaria di Cavalese.Il programma dell’8 marzo propone una giornata intensa tra biathlon, snowboard cross e curling in carrozzina, con diversi atleti italiani pronti a inseguire piazzamenti di prestigio e, perché no, nuove medaglie. Le Paralimpiadi non sono solo sport e medaglie. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

