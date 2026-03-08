Paralimpiadi Bendotti mette nel mirino il tris | pronto il debutto a Cortina in superG

Il 32enne di Colere si prepara a disputare la sua terza partecipazione ai Giochi invernali, dopo aver già gareggiato a PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Lunedì 9 marzo sarà il giorno del suo debutto a Cortina, dove prenderà parte alla gara di superG. Questa presenza rappresenta un momento importante nella sua carriera sportiva, che si conclude con l’obiettivo di ottenere il suo terzo podio olimpico.

SCI ALPINO. Lunedì 9 marzo il 32enne di Colere firmerà la sua terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022. «Ringrazio la mia famiglia e la gente della Val di Scalve, punto alla top ten». Uno, due e tre. Il conto alla rovescia di Davide Bendotti è agli sgoccioli, il tour de force paralimpico è alle porte. Lunedì 9 marzo a Cortina, al cancelletto di partenza del superG, il 32enne di Colere metterà la firma sulla terza partecipazione ai Giochi invernali dopo PyeongChang 2018 e Pechino 2022. «Mai avrei immaginato di girare il mondo per le gare e di avere un fan club tutto mio – ha detto Davide alla vigilia –. Devo ringraziare la mia famiglia, la gente di Colere e chi mi segue. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

