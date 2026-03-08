Papa Leone visto dalla Chiesa locale | Ingeneroso considerarlo debole rispetto a Francesco

La Chiesa locale si esprime su Papa Leone XIV, sottolineando che non si può considerarlo debole rispetto a Papa Francesco. Secondo quanto riferito, Leone XIV mantiene un rapporto di continuità con il suo predecessore ma si mostra attento alle esigenze contemporanee, pronto a confrontarsi con le sfide attuali. La discussione si concentra sulla sua capacità di adattamento e sulla sua posizione all’interno della Chiesa.

Il vescovo Cevolotto: «Francesco aveva il dono dell’immediatezza, ma non possiamo misurare tutto subito. Ogni pontefice si caratterizza per la scelta dei suoi collaboratori». E i sacerdoti piacentini come valutano Papa Prevost? Papa Leone XIV? Opera in continuità con il predecessore Francesco, ma è assolutamente immerso nell’attualità e pronto a rispondere alle sfide dell’oggi. Così lo vede la Curia piacentina, respingendo quelle prime considerazioni che il mondo dei media e una parte dell’opinione pubblica hanno appiccicato all’immagine di Robert Francis Prevost, primo pontefice americano della storia «Non solo droga, a Piacenza l'alcol è la vera dipendenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Papa Leone XIV e Papa Francesco, una sola parola: PaceChi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado...

Il primo Natale di papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce». E cita papa FrancescoCelebrando nella Basilica vaticana, la messa della Notte nella solennità del Natale.

LIVE dal Vaticano | Santa Messa di Papa Leone XIV con i Cardinali | Concistoro | 8 Gennaio 2026

Una selezione di notizie su Papa Leone.

Temi più discussi: La scelta rivoluzionaria di Leone XIV: ecco chi ha chiamato al suo fianco; Il Papa: Cristo trasfigura le piaghe della storia e illumina il cuore dell’uomo; Alla presenza di Papa Leone XIV proseguono nella Cappella Paolina gli esercizi spirituali per la Quaresima predicati dal vescovo Erik Varden - Io lo glorificherò (settima meditazione); Papa Leone in visita al Quarticciolo: Dite no alla droga, scegliete il bene.

Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it

Papa Leone XIV: La violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificataPer fermare violenze occorre cominciare con formazione dei giovani ha sottolineato il Pontefice Le donne segno di contraddizione in questa società confusa, incerta e violenta perché ci indicano val ... rainews.it

La Chiesa "proclama il Vangelo della pace" ed è "pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale": lo ha detto questa mattina Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani militari. https://shorturl.at/Hd4SN - facebook.com facebook

Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a Washington x.com