Papa Leone a Torrevecchia | Qui giovani ingannati da venditori di morte

Papa Leone XIV ha visitato Torrevecchia, nel quadrante ovest di Roma, dove ha rivolto un messaggio forte contro chi approfitta dei giovani di periferia, definendoli “ingannati da venditori di morte”. La visita rappresenta la quarta in una parrocchia romana e si concentra sul problema del degrado e della criminalità che coinvolgono spesso questa zona.

Il pontefice durante l'omelia: "Tanti stanno aspettando una casa, un lavoro che assicuri una vita dignitosa, ambienti sicuri dove potersi incontrare, giocare, progettare insieme qualcosa di bello" Un monito durissimo contro chi lucra sulla pelle dei ragazzi di periferia. Papa Leone XIV sceglie Torrevecchia, quadrante ovest della Capitale, per la sua quarta visita in una parrocchia romana e lancia un segnale chiaro contro il degrado e la criminalità che spesso stringono in una morsa i quartieri più difficili di Roma. Il passaggio più duro e sentito della giornata è arrivato durante l’omelia, quando il Santo Padre ha rivolto lo sguardo ai più giovani, descrivendo le insidie di un quartiere che vive "diverse sfide". 🔗 Leggi su Romatoday.it

Papa Leone XIV a Torrevecchia: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioniIl Santo Padre domenica celebrerà la messa nella parrocchia della periferia del tredicesimo municipio.

Prima messa di Natale da Papa per Leone XIV: "Grazie a tutti per essere qui"Il successore di Francesco ha celebrato la sua prima messa in Vaticano nelle vesti di Pontefice e si è affacciato in piazza San Pietro nonostante la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papa Leone.

Temi più discussi: Tra riscatto e dignità, la parrocchia di Torrevecchia attende Papa Leone; Leone XIV a Torrevecchia. Don Stacchiotti: Una responsabilità e un impegno grande; Leone XIV domenica a Torrevecchia e Bastogi, continua il suo viaggio romano nelle parrocchie delle periferie della diocesi; Papa Leone XIV a Torrevecchia: strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni.

Roma, il Papa visita una parrocchia a Torrevecchia: «Cercare sempre la pace, no a violenza e bullismo»Quarta visita parrocchiale di papa Leone XIV in tempo di Quaresima. Dopo il Quarticciolo, oggi, domenica 8 marzo, è il turno della parrocchia Santa Maria della Presentazione, a Torrevecchia, periferia ... roma.corriere.it

Il Papa a Torrevecchia: Siate costruttori di pace, no a violenza e bullismoPapa Leone XIV è arrivato nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, nella periferia romana di Torrevecchia. È stato accolto con entusiasmo da centinaia di fedeli. Presenti famiglie, gruppi ... msn.com

Vatican News. . Ore 17 Dalla Parrocchia di Santa Maria della Presentazione, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV - facebook.com facebook

Papa Leone: Oggi, 8 #Marzo , ricorre la #giornatainternazionaledelladonna rinnoviamo l’impegno, che per noi cristiani è fondato sul Vangelo, per il riconoscimento della pari dignità dell’uomo e della donna. Purtroppo molte donne, fin dall’infanzia, sono ancor x.com