Un uomo racconta di aver perso la figlia undici anni fa e di averla ritrovata in Italia. La ragazza è tornata nel paese dopo tutto questo tempo, ma lui non ha potuto riabbracciarla. La vicenda coinvolge diverse nazioni e si sviluppa attraverso passaggi legati a un intrigo internazionale. La storia si concentra sulle emozioni di un genitore e sul ritorno di una figlia scomparsa.

Milano, 8 marzo 2026 – Definire questa storia un intrigo internazionale le regala sì un titolo da film, ma spiega ben poco delle pieghe di una trama complicatissima. Pieghe legali. Pieghe burocratiche. Ma soprattutto pieghe umane, che nascondono sentimenti calpestati e legami spezzati. È la storia di un padre, Andrea Palermo, che ha visto per l’ultima volta la figlia Sara (nome di fantasia) quando di anni ne aveva 3 e che da allora non è più riuscito a riabbracciarla. Oggi quella bambina è diventata una quattordicenne, che forse ricorda a stento il volto del genitore perduto e che con ogni probabilità ha un’opinione di lui fortemente condizionata (per non dire del tutto falsata) da ciò che le ha raccontato la madre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papà Andrea e la figlia smarrita. “Non l’ho vista per 11 anni. Ora è in Italia ma non posso riabbracciarla”

“Perché non ho detto nulla di mamma, ora posso parlare”. Patrizia De Blanck, il dramma della figlia Giada sconvolge tuttiLa notizia è arrivata nelle prime ore della giornata, diffondendosi rapidamente tra social e ambienti dello spettacolo: Patrizia de Blanck è morta a...

Francesca Michelon, figlia “segreta” di Stefano D’Orazio attacca: “11 anni per la verità, ora mi chiedono i danni”Una battaglia legale durata undici anni, un riconoscimento di paternità arrivato quando il padre era ormai morto, e ora una richiesta di risarcimento...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Papà Andrea.

Temi più discussi: Papà Andrea e la figlia smarrita. Non l’ho vista per 11 anni. Ora è in Italia ma non posso riabbracciarla; Andrea Papa nuovo debt capital market director di Weltix; Andrea, la malattia genetica rara e il sogno dell'Olimpico. Il padre tifoso del Bologna: Mio figlio guarderà la partita con l'amico Alessandro, affetto dalla stessa patologia; Giorgia Meloni a sorpresa a Tivoli: non in visita istituzionale ma per le gare della figlia Ginevra. Con lei il papà Andrea Giambruno - Il video.

Andrea, la malattia genetica rara e il sogno dell'Olimpico. Il padre tifoso del Bologna: «Mio figlio guarderà la partita con l'amico Alessandro, affetto dalla stessa patologia»Gianluca Dall'Osso, 58 anni, abbonato del Bologna, aveva avuto lo stop per la partita con la Roma di Europa League del 19 marzo: «Avevo scritto alla società per chiedere un'eccezione per due ragazzini ... corrieredibologna.corriere.it

Dove sono Beatrice ed Eugenie dopo l’arresto di Andrea? Silenzi e vacanze interrotte, il ruolo di ‘zio Carlo’ e l’addio alla vita da royalLe principesse sembrano aver scelto di sparire dai riflettori: tra vita ritirata e silenzio totale. Ecco cosa emerge dai tabloid internazionali sul dietro le quinte dopo l’arresto e il rilascio di And ... msn.com

(Da HuffPostItalia) Il figlio di Andrea: "A papà invidio la resistenza vocale, sono 40 anni che tiene botta. Da piccolo avevo una cotta per la Jolie, papà organizzò un incontro a sorpresa. Io bello L’estetica conta" facebook