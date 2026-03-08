A Lucca, la Confraternita dei Legnaioli presenta una mostra dell'artista Paolo Galletti intitolata

La Confraternita dei Legnaioli ospita la personale del pittore Paolo Galletti intitolata Sotto le stelle, aperta al pubblico fino al 15 marzo 2026. Quattordici tele e numerose opere grafiche raccontano un viaggio tra mare, notte stellata e i luoghi simbolo di Lucca. L’esposizione si svolge nella chiesa di San Benedetto in Gottella, situata in piazza Bernardini, offrendo un accesso desidera ammirare queste nuove creazioni. Il calendario indica che la visita è possibile ogni giorno dalle 11:00 alle 16:30, permettendo ai visitatori di immergersi nell’atmosfera notturna proposta dall’artista lucchese. Dati dell’esposizione e geografia artistica. Il conteggio preciso delle opere presentate rivela una curatela mirata: sono esattamente quattordici dipinti su tela a costituire il nucleo centrale della mostra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paolo Galletti a Lucca: 14 tele e 100 grafiche sotto le stelle

