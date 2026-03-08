Pallamano femminile | l’Italia travolge la Bosnia 33-20

La nazionale italiana femminile di pallamano ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Bosnia, con il punteggio di 33-20. La partita si è svolta nella quarta giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026, confermando la supremazia delle azzurre in questa fase del torneo. La squadra italiana ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, assicurandosi i punti necessari per la qualificazione.

