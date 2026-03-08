Pallamano femminile | l’Italia si prende un largo successo contro la Bosnia

La nazionale di pallamano femminile italiana ha ottenuto una vittoria significativa contro la Bosnia in una partita che ha visto le italiane dominare sul campo. La squadra ha mostrato determinazione e coordinazione, portando a casa un risultato importante. La partita si è conclusa con un largo margine di punti e rappresenta un risultato positivo per il percorso della squadra in questa fase.

Non un valore assoluto, ma una ricompensa per tutto il lavoro fatto in questi mesi. La nazionale italiana femminile di pallamano, nella partita che ha chiuso la quarta giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026, ha superato nettamente e con pieno merito la Bosnia battendola con lo score di 33-20 rifacendosi della sconfitta di qualche giorno fa in trasferta (28-25 giovedì scorso a Cazin, ndr). LA CRONACA. La gara inizia con le ospiti ad andare a referto, grazie a Dautovic, ma è solo un fuoco di paglia: l'Italia infatti reagisce immediatamente con una Manojlovic scatenata (alla fine i suoi gol saranno ben 10), che prima infila il punto dell'1-1 e poi trascina le azzurre sino al 7-2 dell'11'.