Pagelle superG Val di Fassa 2026 | Curtoni sottovalutata nell’epoca d’oro; Zenere elogio ad un modello italiano

Nelle pagelle del superG della Val di Fassa 2026, Elena Curtoni ha ottenuto il massimo dei voti, con un 10 e lode, grazie a una prestazione sorprendente in discesa. Zenere è stato invece elogiato come esempio di modello italiano. La gara ha visto protagonisti questi atleti, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di sci alpino. La competizione si è svolta come previsto nella località trentina.

PAGELLE SUPERG VAL DI FASSA 2026. Elena Curtoni, 10 e lode: in discesa aveva mostrato segnali di ripresa, ma il fragoroso acuto odierno è maturato del tutto inaspettato. L’ultimo podio risaliva a 3 anni fa, mentre non vinceva dal 16 dicembre 2022. Oggi tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Ha pennellato i curvoni sul muro centrale come non le accadeva da tempo, acquisendo poi la velocità necessaria per fare la differenza sul pianetto conclusivo (lei che non è mai stata un drago in termini di scorrevolezza). Vanta 13 podi e 4 vittorie in Coppa del Mondo. Va considerata una grande dello sci alpino italiano, forse messa un po’ in ombra (e sottovalutata?) nell’epoca d’oro delle varie Goggia, Brignone e Bassino. 🔗 Leggi su Oasport.it

