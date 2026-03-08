Pagelle slalom Kranjska Gora 2026 | McGrath piega Kristoffersen Italiani deludenti

Domenica 8 marzo 2026 si sono disputate le gare di slalom a Kranjska Gora, con McGrath che ha ottenuto una vittoria sfiorata nella prima manche e mantenuta nella seconda, mentre Kristoffersen si è classificato secondo. Gli atleti italiani non sono riusciti a ottenere risultati significativi, lasciando spazio a performance meno soddisfacenti rispetto ad altri concorrenti. La competizione ha visto numerosi sorpassi e una forte tensione tra i partecipanti.

PAGELLE SLALOM KRANJSKA GORA . Domenica 8 marzo 2026 ATLE LIE McGRATH 10: che vittoria! Dopo una prima manche dominata nella seconda si difende e conquista la vittoria per un soffio. Ennesima conferma di una buona stagione con alti e bassi ma con la consapevolezza di essere una certezza tra i pari stretti. HENRIK KRISTOFFERSEN 9: un solo centesimo! Manca la vittoria per un solo centesimo ma non ha nulla da recriminare. Nella seconda manche cambia marcia e sfiora l'impresa. Campione infinito. LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 8: voleva la doppietta dopo il successo di ieri in gigante e fino a metà gara ci sperava eccome. Nella seconda non si ripete ma manca alla vittoria per soli 4 centesimi.