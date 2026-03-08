Ospedali e case della comunità | ricerca medici aperta come candidarsi

È stato aperto un nuovo bando per il reclutamento di medici negli ospedali e nelle case della comunità, dopo il successo della prima edizione che ha coinvolto circa 200 professionisti. La ricerca mira a rafforzare la sanità territoriale, con la possibilità di candidarsi per chi desidera lavorare in strutture pubbliche. La selezione rimane aperta e pronta a ricevere nuove candidature.

In seguito al successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di circa 200 medici, è stato pubblicato un nuovo bando per il reclutamento di personale finalizzato al rafforzamento della sanità territoriale. È disponibile un nuovo avviso per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo rivolti a medici, per attività di assistenza presso le Case e gli Ospedali della Comunità su tutto il territorio regionale. Possono presentare domanda i medici chirurghi in possesso dei requisiti generali e specifici, compresi i professionisti in quiescenza e, in deroga, anche i medici con titoli ottenuti all’estero. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale di Ats Liguria (www. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Case e ospedali di Comunità sotto la lente della Corte dei ContiSecondo quanto riporta l'Ansa, la procura regionale della Corte dei Conti avrebbe aperto un fascicolo d'indagine per verificare l'esistenza di...

Case e Ospedali di Comunità, salti mortali della ASL ma fuori tempo massimo del PNRRTempo di lettura: 7 minutiIl PNRR prevede le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali per garantire assistenza...

