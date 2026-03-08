ospedale la direttrice in commissione

La direttrice dell'ospedale di Orvieto è intervenuta di fronte alla commissione comunale per discutere della situazione attuale dell’ospedale. Ha illustrato i problemi ancora irrisolti, quelli in fase di risoluzione e le prospettive future dell’istituto. La discussione si è concentrata su questioni operative e sulle sfide ancora da affrontare per migliorare i servizi offerti.

Problemi irrisolti, problemi in fase di soluzione e prospettive dell' ospedale di Orvieto. Sono quelle di cui ha parlato di fronte alla commissione comunale la direttrice dell'ospedale Ilaria Bernardini. "Esistono criticità importanti legate al personale e al fabbisogno in diverse strutture. È quindi utile la richiesta che avete formulato alla Direzione correlando produzione e personale assegnato a ciascuna struttura. Rispetto ai concorsi e alle assegnazioni del personale – ha osservato la direttrice – attualmente i concorsi sono regionali. La graduatoria, come nel caso recente degli infermieri, è unica e utilizzata da tutte le aziende umbre. Se un candidato rinuncia a una sede, la graduatoria viene comunque utilizzata per altri presidi con fabbisogno che è stabilito a livello aziendale.

