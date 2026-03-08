Osimhen Juve il nigeriano continua a brillare con il Galatasaray | ieri gol vittoria nel derby col Besiktas! Cosa è successo

L’attaccante nigeriano sta vivendo un momento di grande forma con il Galatasaray, dopo aver segnato il gol decisivo nel derby contro il Besiktas. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di molti, mentre si parla delle possibili mosse del club turco per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Osimhen continua a mostrarsi protagonista in campionato e nelle competizioni locali.

Osimhen Juve, l’incredibile stato di forma in Turchia conferma le chiare ambizioni di Comolli per il prossimo grande colpo estivo. Il mercato non si ferma assolutamente e la Juventus continua a monitorare con immensa attenzione le brillanti prestazioni di Victor Osimhen. Il giocatore è sempre stato e rappresenta tuttora un grandissimo obiettivo concreto per rafforzare il reparto avanzato. L’esperienza vissuta al Galatasaray in questi ultimi due anni si è rivelata estremamente salubre, portandolo a raggiungere vette agonistiche eccezionali da vero protagonista assoluto. Nella giornata di ieri il bomber ha deciso il fondamentale derby di Istanbul contro il Besiktas. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

