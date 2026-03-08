Ordine d’arrivo F1 GP Australia 2026 | doppietta Mercedes a Melbourne Leclerc sul podio davanti ad Hamilton

Sul circuito di Melbourne, nel primo appuntamento del campionato di Formula 1 2026, Mercedes ha conquistato una doppietta, con le due vetture al primo e secondo posto. Charles Leclerc si è classificato terzo, davanti a Lewis Hamilton, che si è piazzato quarto. La gara si è conclusa con questa disposizione, che ha determinato l’ordine d’arrivo ufficiale nel debutto stagionale.

Calato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto sul migliore di questa tappa iniziale del campionato. Una pista piuttosto particolare quella nella terra dei canguri. Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne era una delle grandi sfide prima del semaforo verde. 🔗 Leggi su Oasport.it

