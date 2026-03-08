Ora legale 2026 ma quale ultima volta | la verità sull' abolizione e la beffa dei risparmi

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, le lancette degli orologi saranno spostate avanti di un'ora, segnando l'inizio dell'ora legale. Questa modifica si ripete ogni anno, ma si discute da tempo sulla possibilità di abolirla definitivamente. Attualmente, l’ora legale è prevista fino a questa data, ma si parla di una possibile ultima volta.

Lancette avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo: ecco perché il piano Ue per abolire il cambio è fermo al palo (spoiler: serve un accordo tra i governi) E così, puntuale come le tasse, torna l'ora legale. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Le due diventeranno le tre: il sole sorgerà un po' più tardi e avremo un'ora di luce in più nel tardo pomeriggio. Sono passati ormai sette anni e mezzo dall'ormai famosa proposta della commissione Ue che avrebbe dovuto porre fine ai cambi semestrali dell'ora nei Paesi membri dell'Unione europea.

Ora legale, la verità sull’abolizione: cosa c’è davvero dietroCon l’arrivo della primavera torna puntuale uno degli appuntamenti più discussi dell’anno.

Ora legale 2026, ma quale ultima volta: la verità sull'abolizione e la beffa dei risparmiLancette avanti di un'ora nella notte tra il 28 e il 29 marzo: ecco perché il piano Ue per abolire il cambio è fermo al palo (spoiler: serve un accordo tra i governi)

Cambio ora in arrivo, nella notte si dorme meno ma cambia tutto: quando entra l'ora legale e cosa comporta fino a ottobreL'ora legale 2026 scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. In quel momento, alle ore 2, le lancette dovranno essere spostate avanti di un'ora e l'orario passerà direttamente alle ore 3.

Ora legale 2026 'arriva prima', ecco chi sposta oggi le lancette avanti