Dopo la conclusione della Strade Bianche, i ciclisti si preparano a affrontare la Tirreno-Adriatico, con l’arrivo previsto a San Gimignano. La corsa attraversa le colline toscane, coinvolgendo diverse squadre e atleti professionisti. La competizione prosegue con tappe che mettono alla prova le capacità dei corridori, mentre il pubblico si raduna lungo il percorso per seguire l’evento.

Archiviata la Strade Bianche, le terre di Siena continueranno a parlare la lingua del grande ciclismo: martedì, San Gimignano accoglierà l’arrivo della seconda tappa della 61ma Tirreno-Adriatico, con circa 170 corridori professionisti provenienti da tutto il mondo e in gara con 24 squadre internazionali. La città delle torri, proprio in occasione di questi due grandi eventi, è stata meta di tanti campioni e di squadre professionistiche impegnate in una ricognizione prima di salire in sella a sfidarsi. Tra questi, come ha svelato il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, "Tadej Pogacar, il messicano Isaac del Toro – con foto in piazza Duomo – il belga Wout van Aert, l’ecuadoriano Richard Carapaz con Ben Healy e anche l’italiano Antonio Tiberi con il compagno di squadra Santiago Buitrago. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ora la Tirreno-Adriatico. L’arrivo a San Gimignano

